黃國昌諷賴清德終於大登場　臉皮鋼板做的？

針對賴清德23日在民進黨中常會的發言，民眾黨主席黃國昌在臉書發文反酸。(照:黃國昌臉書) 中評社台北7月23日電／726大罷免投票倒數3天，賴清德23日下午在民進黨中常會喊出“最後一哩路大家加油”。台灣民眾黨主席黃國昌今天表示，因團結十講及史詩級勘災災難沈寂多日的賴清德，在726前三天，終於不演了，實踐了柯建銘口中的大登場，要大惡罷的最後一哩路加油。



黃國昌今天在臉書發文批評，賴清德終於“大登場”，可笑的是，明明不斷造謠抹黑在野黨的正是民進黨，竟然還有臉“打人喊救人”，賴清德你臉皮是鋼板做的嗎？拜託大家726投下不同意罷免，民主是台灣人民當家作主，不是民進黨作主。



黃國昌說，一個濫權將黑手伸進司法、內政了繳白卷的“總統”，迄今不思反省，只想著繼續撕裂社會，激化人民對立，心中只有權力、沒有台灣，面對這樣失格的“總統”，沒有什麼好說。



最後，黃國昌強調，拜託大家726一起出來投票，用不同意罷免讓民進黨和賴清德清楚知道，台灣是台灣人的台灣，不是民進黨的台灣，民主是台灣人民當家作主，不是民進黨作主。



賴清德今天在民進黨中常會致詞時表示，感謝那麼多公民團體、那麼多人民願意站出來，守護自由民主、守護台灣。廣大人民的行動，展現了“憲法”賦予的權利；他們的訴求，是熱愛自己的“國家”、是守護下一個世代的自由民主生活方式。那麼多人，在“國家”需要的時候不畏艱難堅持到底，令人欽佩。



賴清德表示，在這個過程中看到，在野黨不僅僅沒有具體回應人民的訴求，還反其道而行，抹黑罷免運動，用不實的指控，攻擊公民團體，令人遺憾。但是，正因為有罷免、有反罷免，以及其他多元、有力的聲音，更加證明台灣是民主的社會，不是威權獨裁的“國家”。



