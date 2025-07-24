蔣權瀚：景氣差靠韌性　物價再漲誘發民怨

高雄市經貿發展協會總幹事蔣權瀚。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月24日電（記者 蔣繼平）針對高雄景氣現況，高雄市經貿發展協會總幹事蔣權瀚接受中評社訪問時表示，南部鋼鐵石化傳產競爭不過大陸，上下游不賺錢影響就業，中小企業遇到關稅衝擊在未定案前出現停滯、不敢硬拚，開店的老闆只能賺到工資讓庶民經濟也打平，政府想調降利率刺激經濟也怕台幣升值太快導致通膨，他認為“賴政府”內外交逼，遭遇是水深火熱，物價若再漲誘發民怨，將影響明年選情。



蔣權瀚，高雄人。文化大學市政系學士、淡江大學建築研究所都市計劃組碩士。曾任韓國瑜高雄市長任內的高雄市市政顧問。目前擔任高雄市經貿發展協會總幹事，該協會是由高雄亞洲新灣區企業組成的社團。



有關目前景氣，蔣權瀚表示，高雄傳產比例比較高，但傳統產業不好，鋼鐵、石化等在高雄的主要傳產，只要遇到中國大陸產量過剩、削價競爭，台灣就不好，因為台灣沒有競爭力，產能競爭不過大陸，因此中鋼、台塑、奇美實業、李長榮股票都不好，上游如此，下游的螺絲、螺帽也都不好，不賺錢，就業就相對減少。



蔣權瀚表示，高雄去年房地產受到國際資金熱錢進來推動一波，但今年房地產交易市場從2、3月就開始有斷崖式的下跌，仲介、代銷交易量活絡不起來，因為賣的人死撐，買的人不想加價、看跌。不過台積電在高雄5個廠持續在蓋，基本上營造還不會那麼差，原物料鋼鐵石化都跌，比起疫情期間的高點，還可以繼續做。



蔣權瀚表示，但台灣靠國際貿易，特朗普4月2日掀起關稅戰後，今年下半年不會看好，但上半年出口還很昌旺，銷美還創新高，因為90天暫緩期大家趕快補貨，大量加班出貨，但是現在7、8月大家都是觀望了，加上台幣又大量升值，這些都是問題，做出口貿易的關稅與匯率都是問題，所以出現有點停滯，不知道要怎麼辦。

