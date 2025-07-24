中評關注：綠要角催大罷免　初選煙硝味濃

民進黨“立委”邱議瑩、邱志偉等高雄“立委”23日也到台北市街頭站路口。（取自邱議瑩臉書） 中評社台北7月24日電（記者 黃筱筠）726即將進行第一波大罷免投票，藍軍“大咖”總動員拉抬氣勢，力保藍委席次。民進黨看起來除了力催罷免，也為角逐縣市首長提名比拼，最明顯是新北市與高雄市長的初選煙硝味。



7月26日將對24席藍委與新竹市遭停職的市長高虹安舉行罷免投票。目前罷免方與反罷方都動員大催票，賴清德23日在民進黨中常會先播放3支罷免相關影片，接著說最後一哩路大家要加油，很明顯是為了大罷免催票。



由於沒有綠委進入罷免門檻，黨內要角各有自己的盤算。民進黨新北市黨部主委、民進黨“立委”蘇巧慧最近在新北市各地方展開罷免催票車隊掃街，尤其多次前往中國國民黨“立委”洪孟楷選區，意有所指。洪孟楷被認為是國民黨新北市長人選之一，蘇巧慧著重在洪孟楷選區大車掃，有提前進行新北市長大戰的味道。



民進黨另一位有意參選新北市長的秘書長林右昌，原本聚焦在花蓮要拉下國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁，但最近也看到林右昌回防新北市，多次到新北市拉抬罷免聲勢，避免新北市焦點都被蘇巧慧搶先。



民進黨高雄市長初選被認為最可能撐到最後是綠委邱議瑩、賴瑞隆，兩人最近也在新北市與台北市積極站路口與車掃等，爭取曝光度。賴邱23日都在台北市站路口，卻分在不同隊伍，初選競爭意味濃厚。



綠營台南市長初選也是拼得非常厲害，但是戰場在台南災情復原上，有意爭取台南市長提名的綠委陳亭妃與林俊憲則在大罷免活動上，比較少出席，兩人23日中常會上，也分別對賴報告台南救災復原狀況，煙硝味一樣很濃厚。



相較民進黨藉著大罷免拚初選，藍營各方大咖為了反罷免，到處輔選，也為未來累積能量。但藍綠陣營相比有些不同，民進黨除了爭取縣市長提名為大罷免拉抬造勢，似乎沒有看到黨內“大咖”站出來，賴清德“團結十講”中止，目前賴也沒有與罷免民團同台造勢的行程，其他民進黨大咖也未出現。民進黨刻意在檯面上與罷團保持距離，可能也是擔心衝高藍綠對決情勢，或是再度升高仇恨民進黨情緒，不利罷免結果。