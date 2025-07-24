中評現場：黃國昌回防柯文哲新竹老家狂圈粉

民眾黨主席黃國昌揮手向民眾打招呼催票。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月24日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席黃國昌23日到新竹市陪同停職中的新竹市長高虹安、中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐車隊掃街，沿途圈粉無數。有路過民眾看到黃國昌站在車隊中揮手，面露驚喜地熱情揮手回應，也有民眾在車隊過境時燃放環保鞭炮助陣。距離罷免投票僅剩倒數2天，白營回防新竹市全力催票。



新竹市是民眾黨前主席柯文哲的老家，高虹安2022地方選舉代表民眾黨拿下新竹市，成為白營在全台唯一執政的縣市。高後因涉“立委”任內詐領助理費，去年一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，並停職，她也宣佈退出民眾黨。目前新竹市長一職由高任內副市長、民眾黨籍邱臣遠代理，高若被罷免，“內政部”將指派代理市長。



黃國昌23日下午和高虹安、鄭正鈐分乘兩輛車輛，一前一後在新竹市鬧區沿途掃街催票，黃的車輛雖在高、鄭後方，但人氣絲毫未減，許多路過民眾看到黃都熱情揮手打招呼，還有許多民眾不斷對黃比出讚或反罷免的手勢表達支持，黃則是雙手合十或揮手回應。



有趣的是，黃國昌經過新竹市經國路與東大路口時，看到罷團架設的一整排罷免廣告看板，面露驚訝地抬頭仔細端詳。後來車隊也行經新竹藍白陣營近期猛攻的新竹棒球場，黃則是若有所思地看了又看。



綠營民團發動大罷免至今，黃國昌已四度到新竹市為高虹安助功反罷免。第一次是在6月15日到新竹火車站前廣場出席“安定新竹、罷免投不”宣講活動，第二次是7月14日率民眾黨“立法院”黨團赴新竹棒球場考察，第三次是7月19日到新竹市天公壇公園草坪出席“反惡罷、護新竹、守護民主之夜”宣講活動。23日為黃四次到新竹市為高虹安助功，全力為反罷免催票。