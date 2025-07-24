中評關注：綠若罷掉10席　8月就豬羊變色

藍委積極防守大罷免，希望力拼一席也不掉的終極目標。（中評社資料照） 中評社台北7月24日電（記者 張嘉文）由綠營發動的大罷免將在26日投票，藍綠皆把握最後衝刺時間總動員。面臨罷免危機的中國國民黨“立委”掃街拜票、造勢一波接一波，罷免團體更是不甘示弱，加上民進黨“立委”和公職人員的助攻，攻勢猛烈，雙邊都希望催出各自的投票率，最終結果如何將在投票日揭曉。



但綜觀此次大罷免，不管藍委被罷掉多或少的席次甚至是完封過關，後續都將影響台灣政壇情勢，也牽動藍綠各自的布局。



目前“立法院”113席“立委”中，國民黨取得52席、民進黨有51席、民眾黨有8席、無黨籍2席（加入國民黨團運作）。7月26日將進行24席藍委和新竹市長高虹安的罷免選舉，第二波罷免選舉也將在8月23日舉行，另有7件藍委罷免案，將在當天和“重啟核三公投”一同進行投票。加總共有31席藍委遭到罷免。



以民進黨來說，此次大罷免的高標設定應是罷免10席以上，因為衹有達到這數字，綠營才能在8月1日罷免結果公告後，“立委”補選前成為“立院”相對多數，趁這空檔通過綠營想過的法案、預算或人事案，甚至是發動“立法院長”的改選，拉下現任的國民黨“院長”韓國瑜，豬羊變色。



如果此高標無法達成，民進黨至少須完成另一個目標為罷免藍委6席以上，且後續補選須確保能選上6席，如此才能完達成綠營在“立院”能57席單獨過半。只是此目標除了罷免外還要加上補選，相對的變數就非常大。



除了這兩個目標外，其他罷免席次數字如果在6席以下，對於綠營來說可能就變成白忙一場。



而對國民黨來說，防守大罷免的終極目標當然是希望一席也不掉，若這次大罷免不成功，根據選制，未來這些藍委都不能再被罷免，藍白持續在“立法院”掌握多數席次，接下來的兩年多，藍委們可能會卯足全勁，用更激烈的手段和執政黨對抗，就可能持續升高台灣社會的對立與衝突。