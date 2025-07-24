中評鏡頭：黃國昌四度赴新竹市助功高虹安

民眾黨主席黃國昌23日到新竹市陪同新竹市長高虹安、藍委鄭正鈐車隊掃街。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月24日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席黃國昌23日到新竹市陪同停職中的新竹市長高虹安、中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐車隊掃街，這已是黃第四度到新竹市為反罷免助功高虹安，黃在出發前應媒體要求和高、鄭同車擺拍後，就分乘兩輛車輛一前一後掃街催票。



新竹市是民眾黨前主席柯文哲的老家，高虹安2022地方選舉代表民眾黨拿下新竹市，成為白營在全台唯一執政的縣市。高後因涉“立委”任內詐領助理費，去年一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，並停職，她也宣佈退出民眾黨。目前新竹市長一職由高任內副市長、民眾黨籍邱臣遠代理，高若被罷免，“內政部”將指派代理市長。



黃國昌23日下午到新竹市陪同高虹安、鄭正鈐車隊掃街，鄭早早就到高反罷辦公室等候黃、高到來，高在出發時間前早黃一步抵達，黃隨後也到達，三人雖站在一起接受媒體聯訪，受訪後三人就各自上車準備出發。



比較特別的是，黃國昌和高虹安、鄭正鈐一開始就各自分乘車輛，後來在現場媒體要求下，黃才走到高、鄭車上，三人合體比出反罷免手勢擺拍後，就又各自回到車上開始車掃。這和22日“立法院長”韓國瑜到新竹市為高、鄭車掃時，三人就在同一部車輛上拜票，有很大的不同。



黃國昌在車隊出發後不久，因新竹風太大，就把原本戴在頭上的“新竹反罷保安隊”帽子脫下來拿在手上。黃在車掃過程沿途始終保持笑容，尤其是在高虹安拿著麥克風不斷向路過民眾吶喊說“黃國昌在後面”時，黃的笑容也會更燦爛些。

