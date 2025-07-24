中評觀察：美國用關稅操作台日政局

美國總統特朗普2月7日在白宮與日本首相石破茂會面，當時相談甚歡，如今石破茂卻面臨逼宮危機。(資料相) 中評社台北7月24日電（評論員 林淑玲）美國總統特朗普22日晚上宣布與日本完成協議，日本將向美國支付15%對等關稅，日企歡天喜地，日本股市23日一早就狂噴，終場暴漲3.51%。美國若是在20日的日本參議院改選前公布稅率15%，自民黨執政聯盟大概率就不會吞敗，差3席沒能過半。換成台灣，特朗普沒在726大罷免前公布台灣關稅，用意何在，也是耐人尋味。



美國與各經濟體的貿易談判輪廓大致浮現，除了中國有實力抗衡，其餘經濟體看來都須割肉關稅。以日本來說，日方將對美國投資5500億美元，且將開放汽車和卡車、稻米及其他農產品等貿易。其中稻米等農產品都是日本昔日為保護農民堅持不讓的防線，最後為了整體關稅，還是犧牲了。



台灣狀況類似，雖然賴清德23日在民進黨中常會仍對在美進行第四輪關稅實體談判的代表團喊出2原則、4任務及2目標，但若要避免被課高關稅，就是要讓，要犧牲。否則若如近日傳得沸沸揚揚的32%，台灣、民進黨都要倒了。日本退守稻米及其他農產品防線換到15%關稅，民進黨政府應也心理有數。



美國與各經濟體的談判進度、最後稅率，都是特朗普說了算。近來日本有720參議院改選，台灣有726大罷免，美國對日、台關稅的發布時間都帶著濃濃的政治味。

