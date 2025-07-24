綠粉轉向？郭正亮驚爆白營造勢場氛圍不同

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北7月24日電／台灣民眾黨20日在民進黨中央黨部前發起“民主起義！反罷要贏，台灣要贏”行動，民眾黨5“立委”、中國國民黨台北市5“立委”、民眾黨主席黃國昌、民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪都現身發言聲援。前“立委”郭正亮23日在政論節目表示，他上去助講的掌聲蠻大的，看到群眾跟你互動的樣子，就知道像民進黨，也就是大部分原來是綠的。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮23日在政論節目《綠也掀桌》中表示，那一天在民進黨中央黨部前面，民眾黨喊出找回理想、價值。他當時講到，民進黨是清廉、勤政、愛鄉土，這個民眾黨人都知道，因為他們後來加了一個民主。民進黨很清廉嗎？這個大家都有一些指標，光電弊案那麼多；勤政剛好就用救災來對比，這個很多人會有感覺。



郭正亮說，那天民眾黨副秘書長許甫就跟他說，今天來的三分之二是“亮粉”。他上去助講時的掌聲蠻大的，大概民眾黨主席黃國昌跟“館長”陳之漢比他高，而他看群眾的樣子，就像民進黨，也就是大部分原來是綠的。



主持人問“要怎麼看出來？”郭正亮指出，就是一種感覺，國民黨就是不一樣，他站國民黨那麼多場，看群眾跟你互動的樣子，就知道了。他感覺民眾黨那一場有些人不是藍的。所以民眾黨表態真的很重要，因為有好幾個區都有民眾黨參選，民眾黨沒有來找你麻煩，你就賺飽了，跟綠的差距就拉開了。