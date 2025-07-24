藍號召基隆萬人反罷　朱立倫籲出門投不同意票

朱立倫出席國民黨23日晚在基隆國門廣場舉行“反惡罷護基隆”團結造勢大會。（朱立倫臉書） 中評社台北7月24日電／中國國民黨23日晚在基隆國門廣場舉行“反惡罷護基隆”團結造勢大會，有逾1萬人參與。國民黨主席朱立倫表示，民進黨去年罷免國民黨籍基隆市長謝國樑不成，今年再罷國民黨“立委”林沛祥，把基隆搞得亂七八糟。朱痛批賴清德搞獨裁，想要一人獨大，“陳水扁、蔡英文都不會如此做”。



朱立倫24日在臉書發文指出，40年後，民進黨成了當年自己最痛恨的樣子，講話不能反對、發聲就被打壓。這，還是民主嗎？昨天晚上來到基隆，他非常的悲傷，一個這麼美的港都，這麼善良的城市，竟然要遭受到兩次惡意的重傷與撕裂！去年民進黨用造謠抹黑、抹紅想要罷免國民黨籍基隆市長謝國樑。基隆市民給出了最堅定的支持與選擇，讓小愛爸爸（謝國樑）可以繼續用愛來發展基隆！



朱立倫說道，今年他們仍學不會教訓，企圖用仇恨要撕裂基隆，要惡意罷免為基隆爭取建設、經費與福利的藍委林沛祥！40年前，為了追求民主自由、政黨輪替，民主進步黨的民主前輩創建了民進黨。他們的初衷，是反對獨裁、爭取多元聲音，期待政黨輪替、互相監督與制衡。可悲的是，今天的民進黨，已經完全背叛了自己的創黨精神。很多民進黨的朋友私下跟朱說，他們也看不下去了！