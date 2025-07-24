高雄大樹光電案業者收押　柯志恩問誰負責

高雄大樹和山里光電場場地遭到業者濫墾。（照：截自柯志恩臉書影片畫面） 中評社台北7月24日電／高雄大樹光電案業者與技師同遭收押，中國國民黨籍“立委”柯志恩今天表示，這不僅代表司法認定其違法嫌疑重大，也引發一個亟須釐清的現實問題，目前正在進行的水保改善與植生復原工程，後續由誰負責？



柯志恩24日一早發文表示，高雄大樹的山林，原本是許多動植物的生態庇護所，如今卻因光電業者的違法濫墾而傷痕累累。最新進展中，和山光電案場的開發業者林瑞豐，以及負責監造的吳姓水保技師，雙雙因違反水利法、水土保持法、山坡地保育法等法條遭收押，這起事件不僅是個別業者的失德，更突顯目前政府對光電開發的監管缺口。



柯志恩表示，自從與國民黨籍高雄市議員 邱於軒、吳利成議員粉絲團，及多位高雄在地民意代表關注和山案場後，業者在水土保持、環境保護、土地使用等方面的違規與破壞行為才陸續被揭露，空拍影像顯示大面積山林遭剷平，開發面積遠超核准範圍，部分甚至位於不可開發區，嚴重違背既定水保計劃。



柯志恩說，業者與技師被收押，不僅代表司法認定其違法嫌疑重大，也引發一個亟須釐清的現實問題：目前正在進行的水保改善與植生復原工程，是否因此停擺？若業者因被收押而放任案場荒廢，復原工作又由誰負責？是中央“經濟部”能源署？高雄市政府？地主自來水公司？還是又要由全民埋單？



柯志恩認為，既然業者以及負責監造的水保技師都已被羈押，和山案場除了正在進行的水保復原與植生恢復，其餘工作應該全面暫停，進行全面徹查。另外案場一期水保工程是否亦有疏失？是否存在規避監管、包庇不報的情形，也都應該納入檢調調查範圍。