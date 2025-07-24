上綱上線！柯建銘指不投罷免非台灣人

民進黨團總召柯建銘表示，不去罷免，非台灣人也。（照片：柯建銘臉書） 中評社台北7月24日電／大罷免7月26日投票，民進黨“立院”黨團總召柯建銘24日在臉書發文表示，蔡英文發文感謝罷團，賴清德下令與罷團同行，最後一哩路，大家加油。偉大的台灣人民在26日都要站出來，走出去投票同意罷免，400年來台灣人要真正出頭天了，不去罷免，非台灣人也，這是台灣人沉默做自己主人、救亡圖存的關鍵時刻。



柯建銘說，今天是7月24日，只剩下兩天就要投票了。很多人很興奮，但興奮之餘，又有忐忑不安，大罷免會不會大成宮？這段時間每天都有人問他，會不會大成宮？差不多能罷幾席？有6席？10席？20席？0席？他的答案永遠是“大罷免大成宮，會全部罷掉”。



柯建銘表示，從去年提出出大罷免大成宮以來，雖然受盡攻擊、抹黑、抹黃、抹紅。他只做一件事：讓大罷免大成宮成為全民共識！所以千萬人吾往已如是主張也！



柯建銘說，昨天下午曹興誠在他辦公室後面“左轉有書”書店發表“為愛而罷”、“120萬封寫給台灣的情書”。晚上8點他辦公室助理到左轉有書喝咖啡，同時買這兩本書，8點30分回辦公室以後他花了6小時把兩本書從頭到尾讀了一遍。



柯建銘表示，這兩本書所呈現的是台灣最美麗的風景、語言、文字，看完後不感動、不去罷免，非台灣人也！這是台灣人沉默做自己主人、為反共護台、救亡圖存的關鍵時刻！