侯友宜提醒蔡英文：妳說過罷免沒正當道理

侯友宜24日一早到基隆安樂市場陪同藍委林沛祥拜票。（照：林沛祥提供） 中評社台北7月24日電／距離罷免投票倒數2天，蔡英文昨晚在臉書發文表態說，最近在各地發起的罷免行動是一場公民運動，感謝公民團體，她7月26日會去投票。中國國民黨籍新北市長侯友宜今日上午陪同黨籍“立委”林沛祥掃街時說，蔡英文不要忘了，她講過“罷免不是政治鬥爭，是沒有正當的道理的。”



侯友宜今天一早8點到基隆安樂市場陪同“立委”林沛祥掃街向攤商及民眾問好，請大家支持林沛祥投下不同意票。



綜合台媒報導，侯友宜受訪時表示，罷免不是政治鬥爭，這是蔡英文自己說的，“不要忘了妳說過的話”。他認為真正的公民課是彼此互相溝通包容，大家攜手前進，才是真正的公民課。



被問到對國民黨全台“立委”選情怎麼看？侯友宜說，“我非常、非常有信心”，很多反罷免的市民朋友或是全台人民都站出來，他昨天陪著洪孟楷掃街，沿路大家都說反罷免，民眾都站出來比大姆指說“加油、加油”，他對這次反罷免非常有信心。



侯友宜稱讚林沛祥從議員做到“立委”，大家都認識他，尤其對基隆捷運、教育文化、社會福利及大小建設都全力以赴，大家有目共睹。新北和基隆緊緊連在一起，很多新北市民也感謝林沛祥不分彼此的支持，因此這一次他站出來力挺林沛祥優質的“立委”，讓林沛祥為基隆、新北共同努力。



2022年蔡英文曾說，罷免不能是政治鬥爭的工具，有人想要利用比較低的罷免門檻，來拉下過半當選的“立法委員”。要用手中的一票，遏止沒有正當性，只為了政治計算的罷免。為了黨派利益、個人權位罷免，這樣都是沒有道理的。