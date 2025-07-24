盧秀燕批賴主導罷免　喊全民站出來呼群保義

台中市長盧秀燕陪藍委羅廷瑋車隊掃街。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月24日電（記者 方敬為）大罷免726投開票倒數計時，賴清德23日以民進黨主席身分下達動員令。中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天對此表示，賴清德已經正式出面，這次大罷免就是由賴一手主導，對反罷免情勢會更加艱困，她要請全民站出來“呼群保義”，投下不同意罷免守護台灣的民主，避免讓民進黨一黨獨大邁向獨裁。



盧秀燕請假投入反罷免，24日上午替藍委羅廷瑋站台車隊掃街，針對賴清德在民進黨中常會下達罷免動員令，要黨公職“最後一哩路大家加油”。盧秀燕受訪作以上表示。



盧秀燕坦言，賴清德出面下達動員令，她個人是非常憂心，這次大罷免就是由賴一手主導，昨天更正式出面催大罷免，要傾力罷免所有監督執政黨的“立法委員”，只非我族類全部都要整肅，賴清德登台下達追殺令，對反罷免的情勢更加艱困。



盧秀燕表示，要對抗民進黨的行政機器，衹有人民的選票，所以她要請大家“呼群保義”，為了維護台灣的民主，為了讓“立法院”有不同的聲音可以反映民意，7月26日大家一定要踴躍出來投票，投下不同意罷免守護台灣的民主，避免讓民進黨一黨獨大。



盧秀燕強調，這一場小蝦米與大鯨魚的對抗，反罷免方面對的綠營府院黨傾巢而出強烈打壓，我們要扭轉劣勢，只能夠依靠有智慧的選民，呼籲大家在726挺身而出，投下不同意罷免票。