賴清德拋軍人升艙惹議　陳世凱：沒強制先盤點

台“交通部長”陳世凱接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月24日電（記者 張穎齊）賴清德日前進行“團結國家十講”系列中的第四講，宣布從7月起，包括華航、長榮等6家國籍航空的國際航班，將提供軍人“優先登機並升級商務艙”的待遇惹議。台“交通部長”陳世凱24日表示，很早就討論過，7月1日實施，但賴並無強制要求升級艙位、或排擠到其他旅客，還在先行盤點中。



賴清德日前指示陳世凱協調“登機後商務艙還有空位，讓軍人自動升等。賴清德也預告，9月3日軍人節將推動現役軍人到賣場購物將可享受打折優惠，“國防部”會擇適當的時間公布。



“立法院”交通委員會24日邀請“交通部長”陳世凱、“觀光署長”陳玉秀、民用航空局長何淑萍、“國防部”政治作戰局副局長張維新、台鐵總經理馮輝昇、高鐵總經理陳惠裕、中華航空董事長高星潢、桃園機場董事長楊偉甫、台灣港務公司董事長李賢義就“台灣觀光旅遊市場概況及‘國軍’搭乘交通工具優惠措施規劃情形”進行專題報告並備質詢。輪值召委為台灣民眾黨籍“立委”林國成。



召委、白委林國成、中國國民黨籍“立委”魯明哲、洪孟楷均關心賴清德拋出軍人艙爭議議題。陳世凱答詢，7月1日已實施禮遇軍人服務，他要感謝航空公司敬軍、愛軍，9月3日軍人節運輸、零售業者等也會主動發起優惠軍人措施，政府並無強制要求。



陳世凱說，早在賴清德宣布前，他在4、5月就有與賴清德討論過此政策，賴清德並沒有強制要求一定要讓軍人升級艙位、去排擠到其他旅客，是先行盤點，“交通部”也持續與航空公司接洽中，會有完整討論。因目前也還沒編列預算、處理法規的部分。