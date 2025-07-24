柯P臉書發法庭實錄　彭振聲痛哭失聲

北院24日審理京華城案，因彭振聲情緒未平復，故不進行具結結論的程序。（照片：柯文哲臉書） 中評社台北7月24日電／台北地方法院24日審理京華城案，傳喚前台北市副市長彭振聲作證，柯文哲臉書24日發文表示，彭振聲作證前哭訴，他主持4次都委會造成家破人亡，希望別再有下一個被害人。審判長表示，“如果你情緒激動，隨時可以打斷，你先跟律師討論再決定要不要作證”。休庭後，審判長指出，“具結前情緒，未確實平復及沉澱，故今日不進行具結結論彭振聲的程序。”



台北地方法院7月1日審理京華城案時，就在彭振聲出庭前約30分鐘，74歲的彭妻謝夏蕎在高雄住家13樓一躍而下，跳樓身亡。



柯文哲臉書全文如下：



審理庭一開始，法官宣讀注意事項，彭振聲前副市長說：“我方不方便先報告一件事情？”，審判長表示“先等我這段講完你再講”，法官宣讀事項尚未唸完，即先請彭振聲前副市長發言：



前台北市副市長彭振聲：



“我主持四次都委會，結果造成家破人亡，我太太選擇一個最悲慘的做法。她擔心我，她有一點憂鬱症，因為上一次的事情，所以使她從台北坐高鐵，沒有進家門從13樓跳下來。



我今天講這個目的就是希望大眾傳播不要再攻擊我太太，她是一個平凡的人，也不是政治人物、公眾人物，我希望透過這次的說明，大眾傳播不要再有第二個被害者，不要再有同樣情況發生在別人身上。



她是家庭主婦，也不管公事，也在外面低調，這樣的話，她還是用最悲慘的……（痛哭）



從來沒有人知道她是局長太太、副市長太太，從來不管公事，結果她被訊問了四次以後就（憂鬱）加重，因為（檢方）補充上訴理由第19次跟我討論的時候，就……”



審判長：“如果你情緒激動，隨時可以打斷（作證）如果覺得不適合做證的話也可以說”“接下來的證詞會影響你個人的權利，你先跟律師討論再決定要不要作證”。



休庭後，審判長：“具結前情緒，未確實平復及沉澱，今日作證對其自身及其他被告在自身權益及實體事實上有重大影響，故今日不進行具結結論彭振聲的程序。”