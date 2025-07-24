觀光業慘叫　台官方喊拚今年逾9百萬人次

台“交長”陳世凱與“觀光署長”陳玉秀（右）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月24日電（記者 張穎齊）去年來台旅客785萬7686人次，未達“交通部”“觀光署”預設的千萬人次目標。“交通部”“觀光署長”陳玉秀24日表示，今年確實碰到非常多挑戰，但仍會朝千萬人次目標前進，預期有把握超過900萬人次，沒問題，上半年已達419萬人次了。



“交通部”報告指出，今年仍以來台旅客千萬人次為目標，上半年來台旅客突破419萬人次，較去年同期成長10%；另外去年台灣民眾在境內旅遊共2.22億旅次，較2023年2.06億旅次及疫情前2019年1.69億旅次為高，顯示本土旅行並非外界所言呈現衰退，而是仍持續維持熱度，穩定成長。



陳玉秀來自產業界，是松山文創園區前總監、台鐵董事，6月接任“觀光署長”，24日是首度赴“立法院”備詢。陳玉秀表示，通常入境人數下半年會較多，“觀光署”下半年還有許多宣傳活動，並預告鐵道觀光部分將再推出新亮點，邀請台、日鐵道迷踩點，推出新旅程。



陳玉秀說，團隊非常努力，要朝千萬人次前進，今年確實碰到的挑戰還是非常多，但超過900萬人次，是有把握、應是沒什麼問題。台灣交通方便，目前國旅主流為輕旅行，透過主題性的旅遊，讓民眾停留，才有機會帶動旅宿。



針對台灣境內之旅，“交通部長”陳世凱分析，當日來回趨勢逐年增加所致，其中去年當日來回初估約7成5，較2023年7成1及疫情前6成6高，顯示呈現“輕旅行”、當日來回等現象，將衝擊旅宿業經營，因此提供獨特體驗、發掘多元深度主題旅遊、促進區域分流，增進旅客過夜、留宿消費的觀光經濟、提升國旅價值，為目前必須努力的方向。