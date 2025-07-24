郭正亮：大罷免若大失敗　柯文哲會被交保

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北7月24日電／大罷免7月26日投票，台灣民眾黨前主席柯文哲23日聲請反罷免投票權與公民權。前“立委”郭正亮23日在政論節目認為，大罷免若大失敗，柯文哲就會被交保了，這就是政治。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮23日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，柯文哲仍被羈押，他為民眾黨站台時，就直接講，若大罷免大失敗，柯文哲就會被交保了，這就是政治。現在司法界，有很多人就不講話。他覺得，柯文哲一定會交保，“不然前柯文哲辦公室主任李文宗怎麼會交保，可見情勢在變”。



郭正亮說，所以他就跟民眾黨朋友講，一定要爭取柯文哲一審的時候直播，讓全台灣的人都聽到柯文哲的辯詞，讓大家知道他涉及收賄跟圖利，是多麼不合理，這也是一種努力的目標。



郭正亮指出，坦白說，國民黨通過了“普發1萬”法案，藍白已經開始互相支持，民眾黨雖然不一定同意“普發1萬”，但都發生了。然後法庭直播，國民黨也支持，國民黨也知道，“法務部”有些人是反對的，所以藍白彼此之間唇寒齒亡開始了，感謝賴清德的獨裁作風，給他們極大的壓力。



郭正亮甚至認為，民眾黨主席黃國昌是豁出去了，他也知道，他一定要投入到讓國民黨都有感覺，他明年才能夠要求一些東西。這就是成熟的政治人物，知道要怎樣做事，才會有結果。