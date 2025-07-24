台南災後復原　綠委陳亭妃籲各界捐款助重建

綠委陳亭妃24日在台南市議會開記者會呼籲社會各界踴躍捐款協助災區復原工作，正統鹿耳門聖母廟捐新台幣3百萬元，台南市社會局現場頒感謝狀。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南7月24日電（記者 蔣繼平）丹娜絲颱風侵襲台帶來的風雨重創台南。爭取台南市長初選的民進黨籍“立委”陳亭妃24日在台南市議會開記者會，呼籲社會各界踴躍捐款協助災區復原工作，正統鹿耳門聖母廟也捐出新台幣3百萬元，陳亭妃也將選舉補助款公益信託的部分轉為這次幫助弱勢復建家園的協助款項，盼藉此拋磚引玉。



截至23日，台南市社會局社會救助金專戶“丹娜絲颱風災害捐款”累計捐款金額已達新台幣6736萬元。



民進黨籍台南市議員陳怡珍24日開“呼籲各界捐款幫助丹娜絲災民復建”記者會，現場則由爭取市長初選的綠委陳亭妃主持。陳怡珍是陳亭妃的胞妹。台南市社會局長郭乃文、正統鹿耳門聖母廟副主委郭智輝到場出席，呼籲各界踴躍捐款協助災民早日恢復正常生活。



正統鹿耳門聖母廟副主委郭智輝宣布廟方決議捐款新台幣3百萬元給台南市政府丹娜絲風災的專款帳戶。陳亭妃也感謝正統鹿耳門聖母廟在2016年震災捐出1千萬、今年楠西震災捐3百萬元，每次都扮演拋磚引玉的角色。台南市社會局長郭乃文會中也頒發縣府感謝狀給正統鹿耳門聖母廟。



陳亭妃也在律師林志雄的見證下，先公布自己已經取得公文，可以將選舉補助款公益信託的部份轉為此次幫助弱勢復建家園的協助款項。陳亭妃進一步表示，這段時間在災區感受非常深，災民沒水、沒電、沒訊號無法對外聯繫，都是硬撐著，好不容易水、電來了，又要面對漫長的復健之路。



陳亭妃說，災後復原有許多工作，很多不是災民自己能夠負擔，必須要由政府介入協助，希望聖母廟起帶頭作用，期待各界能踴躍捐款至台南市政府的帳號。



由於災區恢復水電後，復建工作需要大量帆布、太空包和飼料袋等。陳亭妃服務處陸續募集2千個太空包、上千個飼料袋及帆布分送給災民。目前再募得1千個太空包，24日將分送至仍缺太空包的七股、北門、學甲、鹽水、佳里、後壁及柳營區等區公所。