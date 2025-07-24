馬英九掃街魅力還在　洗頭大媽狂奔出來比讚

馬英九陪藍委賴士葆車隊掃街，在洗頭的大媽頂著泡沫，奔到門口打招呼、比讚。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月24日電（記者 張嘉文）馬英九今天早上陪同抗罷的中國國民黨台北“立委”賴士葆進行車隊掃街。現年75歲，久未站上吉普車向民眾沿街拜票的他，顯得有些興奮，一路都帶著微笑熱情向路邊的民眾或機車騎士、汽車駕駛揮手致意，許多人也都熱情回應比讚。



甚至有在理髮廳洗頭的大媽，聽到宣傳車喊馬英九來了，也不顧頭洗到一半，頭上還有許多洗髮精泡沫，就奔到門口要和馬英九及賴士葆打招呼，邊鼓掌邊比讚，馬也熱情回應，讓大媽非常開心，此畫面也讓人見識到馬英九魅力未減的現象。



賴士葆選區在台北市文山區與中正區，已七連霸。馬英九長期住在文山區，力拚要保住賴士葆。



由綠營發動的大罷免將在26日投票，面臨罷免危機的中國國民黨“立委”掃街拜票、造勢一波波。罷免選戰的激烈程度，連久未參加掃街車隊行程的馬英九今天都“撩下去”，一早前往台北市中正區陪同賴士葆，站在吉普車上沿街拜票，情義相挺。



馬英九近年輔選，大多以站台助講或者陪掃菜市場拜票為主，被問到此次再度站上掃街吉普車的心情如何，他笑著對媒體說“很久沒站了，有點懷念！”



7月26日將進行24席藍委和新竹市長高虹安的罷免選舉，第二波罷免選舉也將在8月23日舉行，另有7件藍委罷免案，將在當天和“重啟核三公投”一同進行投票。加總共有31席藍委遭到罷免。



面臨罷免危機的藍委本周都把握時間，不管是掃街拜票或者是造勢一波波，就像去年大選一樣，重新來一遍選舉。