拚南投823反罷免　許淑華：726要守住

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投7月25日電（記者 方敬為）南投縣馬文君、游顥等7位藍委罷免案將在8月23日辦理第二波投開票，國民黨籍縣長許淑華接受中評社訪問表示，目前首要任務就是要先將7月26日第一波罷免投開票守住，讓民進黨“大罷免大失敗”，823的罷免投票自然就會失去力道。她也會根據726投票結果，擬定823反罷免策略，全力投入守護黨籍“立委”。



全台24位藍委罷免案將於7月26日投開票，國民黨近期展開反罷免衝刺，積極號召支持者投下不同意罷免票，全力催高投票率，藍營大咖啟動跨區域站台，台中市長盧秀燕22日率先宣布請假投入反罷免，南投縣長許淑華24日表示，南投縣籍藍委馬文君、游顥的罷免投開票日是在8月23日，她也會根據726的投票情況，來決定後續反罷免如何推進。



許淑華表示，726第一波罷免投票結果相當關鍵，所以她個人也利用公餘時間積極投反罷免工作，最近全台跑了10多場站台、車隊掃街，希望能夠守住黨籍“立委”，她也會在25日請假專程到雲林縣替丁學忠委員助陣，只要726大罷免大失敗，823的罷免氣勢就會消散。



許淑華說，8月23日，除了南投兩位委員名列罷免投票，還有新北市羅明才、新竹市林思銘、台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣共7席藍委面臨罷免挑戰，她已與台中市長盧秀燕聯繫，未來在反罷免策略上會分進合擊，打團體戰抗罷免，並且會預先擬定兩套的做法，視726的成敗而定。



此外，許淑華提到，8月23日還有個變數，就是“罷免併公投”，屆時還有“核三延役”公投案要一起投票，對投票率的影響，以及如何對支持者加以宣傳，都需要再調整因應。

