岡崎幸司：石破茂若留任　下次選舉會更慘

新竹中華大學應用日語系副教授岡崎幸司。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月25日電（記者 盧誠輝）日本參議員選舉自民黨執政聯盟失利，首相石破茂遭逼宮下台。新竹中華大學應用日語系副教授岡崎幸司接受中評社訪問表示，石破茂現在處境艱難，如果就這樣下台會很沒面子，談好美國對等關稅後再下台，對石破茂來說會是最好的下台階。



岡崎幸司，日本東北大學經濟學博士，來台教書已20年，學術研究專長是日本商學、管理學與教育，目前為新竹中華大學應用日語系副教授。



日本7月20日舉行參議員選舉，自民黨與公明黨組成的執政聯盟獲得47席，未能跨越過半50席。自公執政聯盟如今在參眾2院都是少數，陷入“雙少數”困境。這是自上世紀的1955年以來，由自民黨領導的歷屆日本政府首例。



岡崎幸司指出，石破茂還想繼續當首相，但自民黨內有許多要求石破茂必須下台的聲音出現。自民黨8月將舉行參議院選舉總結會議，屆時只要有過半數自民黨議員同意石破茂下台，石破茂還是得下台，因此才會傳出石破茂要在該會議後請辭的消息，雖然石破茂後來否認請辭傳聞，但顯然並非空穴來風。



他強調，這是自民黨在日本執政70年來第一次在眾議院和參議院都敗選，導致國會沒有過半的情況發生，依照往例石破茂當然必須下台，因為就表示日本人民不信任石破茂，但很顯然石破茂並不想下台。他現在面對黨內逼宮，石破茂如果就這樣下台會很沒面子，所以談好美國關稅後再下台，對石破茂來說會是最好的下台階。



岡崎幸司認為，自民黨若不改革，讓石破茂繼續留任，下一次選舉肯定會更慘，席次會更少，未來自民黨可能會因此逐漸萎縮，不再會是日本的最大黨，所以自民黨內反省與檢討的壓力自然會很大。而長期來看，自民黨若能維持這樣內部改革的力量，對自民黨的未來發展當然是比較好的。