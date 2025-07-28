岡崎幸司：日本開放美汽車、稻米影響有限

新竹中華大學應用日語系副教授岡崎幸司。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月28日電（記者 盧誠輝）美國對日本商品進口關稅降到15%，但日本承諾開放汽車、卡車、稻米等農產品進口，另對美投資5500億美元。新竹中華大學應用日語系副教授岡崎幸司接受中評社訪問表示，日本開放美國汽車和稻米進口是政治問題，對日本的經濟影響有限。



岡崎幸司，日本東北大學經濟學博士，來台教書已長達20年，對台、日政經文化有深入觀察與見解，學術研究專長是日本商學、管理學與教育，目前為新竹中華大學應用日語系副教授。



岡崎幸司指出，日本稻米因氣候異常導致減產等因素價格不斷攀升，開放美國稻米進口，可以減輕市場壓力，加上美國進口米會比日本米相對便宜許多，他相信多數日本人還是能接受美國米。



他說，日本開放美國稻米影響的不是經濟，而是政治，日本農民一定會反對。自民黨國會議員席次有許多是在日本農業區，將首當其衝，下次選舉自民黨恐怕會再掉更多席次。



岡崎幸司提到，開放美國汽車進口，對日本同樣也是政治問題而不是經濟問題。因日本從事汽車工業人口非常多，一旦開放美國汽車進口，會讓汽車業選民產生極大反感，也會影響這些選民未來投票意向。



岡崎幸司分析，以日本人愛用國貨的民族性來看，即使開放美國車進口，日本人也不一定會買單，所以美國汽車在日本的競爭力不大。