搶救傅崐萁！藍白大咖接力赴花蓮相挺

韓國瑜19日到花蓮陪國民黨團總召傅崐萁掃街。（照片：傅崐萁臉書） 中評社花蓮7月24日電／大罷免7月26日投票，近日許多藍白政治人物接連到花蓮幫中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁站台，陪同車隊掃街拜票，協助搶救被民進黨列為重點點罷免對象的傅崐萁。



國民黨籍“立法院長”韓國瑜19日幫傅崐萁站台、掃街；緊接著20日桃園市長張善政相挺傅崐萁；台灣民眾黨主席黃國昌22日出席民眾黨花蓮縣黨部核三延役公投座談會，傅崐萁也現身同台；國民黨籍“立委”謝龍介、民眾黨籍“立委”張啓楷22日也陪傅崐萁車掃，反對大惡罷。



由於和碩董事長童子賢表態挺罷免傅崐萁，22日還到花蓮與罷團一起掃街，更傳出童與罷團私下聊天時說，花蓮地震期間，他原本想直接協助國小，但縣政府卻打電話“恐嚇”學校，一定要將善款捐給縣政府，質疑縣府“繞一手”統籌分配。該影片23日釋，震撼花蓮政壇，花蓮縣長徐榛蔚23日大動作反擊，強調若有下令，願辭去縣長職務，並要求童子賢24小時內道歉。曾擔任花蓮縣長的傅崐萁24日下午已赴花蓮地檢署提告。



雖然傅崐萁已採取司法動作駁斥童子賢的指控，但其言論還是頗具殺傷力。



韓國瑜19日前往花蓮，參加由國民黨花蓮縣黨部主辦的“反惡罷護民主 花蓮人站出來 不同意罷免”大會，先搭車掃街拜票，再進場發言力挺傅崐萁。



張善政20日下午陪傅崐萁掃街拜票，張善政表示，傅崐萁不僅在“立法院”為人民爭權益，推動普發現金、監督民進黨濫權，也是少數真正替地方建設奔走的民意代表。面對民進黨動用龐大資源發動罷免，這已經不是單純的選舉，而是一場政治鬥爭與民主試煉。

