AIT谷立言訪台東縣　關心緊急應變能力

台東縣“城鎮韌性”防空演習18日舉行，AIT谷立言參訪消防局應變中心。（美國在台協會AIT臉書） 中評社台東7月24日電／台東縣“城鎮韌性”防空演習於18日舉行，包含警報發放、疏散避難及交通管制等演練。美國在台協會（AIT）辦事處長谷立言參訪消防局應變中心，並做相關交流。AIT23日在官網發圖文表示，AIT為了支持台灣的緊急應變能力，與台東縣消防局局長管建興進行了寶貴的交流，並參訪了台東縣災害應變中心



台東縣消防局表示，當天AIT官員安排參訪消防局行程是很臨時的，由局長管建興接待，雙方互動良好。



台東縣“2025城鎮韌性（防空）演習”於18日上午10點至10點30分。先執行30分鐘“警報傳遞與發放”、“疏散避難”及“交通及其他必要管制”等實作演練，並於同日上午10點30分至11點30分防空警報解除後，實施60分鐘“戰災搶救-災害救援演練”、“急救站-傷患現場醫療處理”及“救濟站-災民轉移收容”等3項動員科目。



谷立言23日在AIT臉書發文指出，AIT為了支持台灣的緊急應變能力，與台東縣消防局局長管建興進行了寶貴的交流，並參訪了台東縣災害應變中心。無論是颱風、地震或其他災害，台東縣總是能迅速因應，為當地居民與來訪旅客提供即時的協助。身為台灣第三大縣市，台東的災害應對工作，是台灣全民韌性不可或缺的一環。