傅崐萁、徐榛蔚提告童子賢涉加重誹謗

國民黨團總召傅崐萁到花蓮地檢署對和碩董事長童子賢提告，並接受媒體採訪（照片：傅崐萁辦公室提供） 中評社花蓮7月24日電／花蓮縣長徐榛蔚今天到花蓮地檢署提告和碩董事長童子賢涉加重誹謗罪，中國國民黨籍“立法委員”傅崐萁也提告童子賢涉及違反選罷法。



童子賢22日到花蓮與罷免團隊成員會面時提及，曾要協助於花蓮震災受損的國民小學，“縣政府就打電話去恐嚇他們說，你不准接受台北來的人直接幫助”。



曾任花蓮縣長的傅崐萁今天表示，從23日發言至今已逾24小時，由於童子賢並未舉出具體證據，而其發言內容既詆毀花蓮縣府同仁努力，更涉嫌違反選罷法第104條意圖使被罷免人通過或否決，因此24日下午對童子賢正式提出告訴。



傅崐萁表示，童子賢對花蓮縣政府的不實指控，在花蓮縣長徐榛蔚下達24小時通牒令後，童子賢先是改口捐款時序不是0403大地震，接著將矛頭指向2018年時任縣長的傅崐萁，強調自己及公司總共捐款7000萬元，但仍完全舉不出人事時地物任何一項證據。



傅崐萁於2009年12月20日至2018年9月12日擔任花蓮縣長，第二任因案提前解職。



傅崐萁指出，而根據TVBS新聞報導，花蓮近年來共發生三次大地震，經查和碩聯合科技有限公司在2018年的0206震災時，有捐款花蓮縣政府新台幣1500萬元。至於0918震災及0403震災，另查捐款新台幣100萬元以上的捐款記錄，均查無和碩公司或童子賢的捐款記錄。再查“衛福部”賑災專戶（0206花蓮震災專案捐款），用“童子賢”及“和碩”關鍵字，都查無捐款紀錄。



傅崐萁強調，拿不出證據童子賢的不實指控既傷害所有戮力從公的花蓮縣政府同仁，也踐踏花蓮人、又在災民身上撒鹽。尤其在罷免投票前兩天散發不實內容，已違反“公職人員選舉罷免法”第104條—“意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑”。

