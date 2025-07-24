陸委會：中華人民共和國沒統治過台灣

陸委會副主委兼發言人梁文傑主持例行記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月24日電（記者 鄭羿菲）陸委會副主委梁文傑24日表示，中華人民共和國從來沒有統治過台灣地區，“中華民國”跟中華人民共和國互不隸屬，這是歷史事實。



陸委會24日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體提問。



媒體詢問，人民日報日前刊登中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津文章“‘中華人民共和國從未統治過台灣’的謬論當休矣”，內容提出，“1949年以來，尤其是1971年以來，中華人民共和國政府在不同時期以政治或軍事、直接或間接、肯定或否定等方式，對台灣地區行使著代表權或管轄權等內容的主權權力”。



梁文傑表示，在很多地方都看到類似的對台邏輯，基本上是說中華人民共和國已經取代“中華民國”，“中華民國”在台灣地區只是一個地方政權，這些主張是中共這幾年來不斷在兩岸、國際上宣傳的手段。



梁文傑說，對台灣來講的話，我們還是強調，中華人民共和國從來沒有統治過台灣地區，台灣地區從1945年後，一直是由“中華民國”在統治，“中華民國”跟中華人民共和國互不隸屬，這是歷史事實，不用再辯論。



梁文傑指出，他們要怎麽樣在國際上宣揚，那是他們現在用各種方式在做的，對台灣來說，我們也會去宣揚台灣自己的立場，也就是中華人民共和國跟“中華民國”是互不隸屬。