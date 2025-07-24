一席都不能少！蔣萬安本命區陪王鴻薇車掃

台北市長蔣萬安陪藍委王鴻薇車隊掃街。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月24日電（記者 張穎齊）大罷免投票26日登場，國民黨籍台北市長蔣萬安24日陪同國民黨籍“立委”王鴻薇車隊掃街，大批支持者超熱情。蔣萬安被強調，將全力守住5席台北市藍委，1席都不能掉。



王鴻薇所在的台北市中山、北松山選區，蔣萬安與父親蔣孝嚴都曾當選“立委”，可說是蔣萬安的本命區。



蔣萬安等多名藍營縣市長跟進國民黨籍台中市長盧秀燕，請假全台巡迴輔選，蔣萬安下午回防以前自己交棒給王鴻薇的選區車隊掃街，並選在位於中山區的國民黨台北市黨部集合。



大批支持者簇擁歡迎，婆婆媽媽、叔叔伯伯展現超強熱情，不停瘋喊“王鴻薇加油！蔣萬安加油！不同意罷免！”王鴻薇與蔣萬安沿路被包圍，一一謝謝支持者。



被問到是否會擔心台北市5席藍委若部份被罷，將影響蔣萬安2026台北市長連任？



蔣萬安說，台北市各項建設都是靠台北市5名藍委王鴻薇、徐巧芯、李彥秀、羅智強、賴士葆協助，向爭取“中央”經費，更協調台電、“國產署”、“國防部”等。這次一定要守住監督的力量，不能讓通過的普發現金1萬元新台幣、5天假等法案被沒收，要守住“中華民國”得來不易的民主自由。



蔣萬安重申，他對中山、松山區最有感情、也最熟悉，最後2天選擇陪王鴻薇車掃，明天陪賴士葆，前天是陪李彥秀，5名台北市藍委一席都不能少，一定要投下不同意罷免票。旋即與王鴻薇上戰車進行車隊掃街，沿路拜票，支持者繼續如影隨形相挺。