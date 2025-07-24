台官方補助歌手MV攻擊在野黨　藍轟綠不演了

中國國民黨召開記者會，由發言人楊智伃及新北市議員江怡臻出席。（照：國民黨提供） 中評社台北7月24日電／台灣歌手大支、楊舒雅與閩南狼推出新歌《辣的》，影片內容被質疑在攻擊在野黨，該MV還標明是“文化部”補助、文化總會主辦，證交所贊助。對此，國民黨發言人楊智伃表示，民進黨“黨國”一體完全不演了？呼籲大家726一定要站出來不同意罷免，不同意民進黨把人民納稅錢用在政治惡鬥上。



中國國民黨今天下午召開“百萬標案發起來，納稅錢變成惡罷工具，一定要投票，不同意民進黨再燒你的血汗錢！”記者會。



楊智伃表示，這首MV當中政治意識形態明顯，歌詞毫不避諱的攻擊、抹黑抹紅在野黨，國民黨尊重音樂創作自由，但MV最後列上的補助單位竟然是“文化部”，主辦單位則寫上中華文化總會，如此濫用人民納稅錢，令人質疑是否合理、合法？



楊智伃質疑，該MV直接在大罷免的前夕發佈，難道民進黨“黨國”一體完全不演了？MV中的主角政治立場明顯，是這次掀起大惡罷、意識形態綠油油的熟悉面孔，MV最後除了列出“文化部”補助、中華文化總會主辦，贊助單位則寫上臺灣證券交易所。證交所雖然不是公家機關，但應秉持政治中立，贊助這類MV明顯違反政治中立原則；“文化部”則擺明是拿人民的納稅錢來添加大罷免柴火；文總的經費來源主要來自“文化部”補助及公營事業的捐助，也是拿人民納稅錢，難道納稅錢已成為“賴政府”用標案來綁百工百業的惡罷工具？



楊智伃進一步說明，從“文化部”、文化總會的人物關係圖來看，文化總會的會長就是賴清德，曹興誠則是文總的委員之一，如今變成民進黨的“新曹流”；至於文總的副秘書長詹賀舜則是民進黨前新媒體中心主任，這支MV難道是民進黨新媒體黨工直接入駐中華文化總會，拿納稅人的錢來去進行民進黨一黨的政治操作？

