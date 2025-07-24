世界盃少棒台南開賽　黃偉哲盯球場災後修繕

民進黨籍台南市長黃偉哲24日出席WBSC第8屆U12世界盃棒球錦標賽開賽記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南7月24日電（記者 蔣繼平）WBSC第8屆U12世界盃棒球錦標賽25日在台南熱血開打，本次齊聚海內外12支代表隊參賽，24日盛大舉辦開賽記者會。不過比賽場地國際亞太棒球訓練中心因丹娜絲颱風部分受損，市府為此緊急搶修，民進黨籍台南市長黃偉哲一早先前往視察復原情況，避免賽事受影響與確保選手及觀眾安全。



WBSC第8屆U12世界盃棒球錦標賽7月25日到8月3日在亞太國際棒球訓練中心少棒主、副球場開打，共有12支來自海內外，包含台灣、美國、墨西哥、多明尼加、巴拿馬、德國、捷克、日本、韓國、南非、澳洲及古巴等代表隊參賽。



黃偉哲24日下午到歸仁文化中心演藝廳出席開賽記者會時表示，台灣舉辦8次U12世界盃棒球，有6次在台南，這是從賴清德擔任台南市長任內爭取到的，歡迎來自世界的隊伍有非常好的表演與表現，也節交到好朋友，希望比賽順利順暢。



比賽場地國際亞太棒球訓練中心部分球場設施及周遭喬木，受到丹娜絲颱風影響損壞，U12世界盃少棒錦標賽25日將開幕，黃偉哲24日上午也先前往亞太棒球訓練中心視察場地復原狀況，並責成體育局務必小心勘查，確保選手及觀眾安全。



台南市體育局指出，少棒主球場屋頂薄膜接合處共3處吹破損壞、球場內少數防撞墊脫落、大門受風造成無法自動啟閉、11處緊急出口LED告示牌吹落損壞；少棒副球場則為戶外電梯強風大雨導致滲水造成機組故障、牛棚支架及附近大門變形。



體育局指出，經緊急搶修，其中少棒主球場之防撞墊、大門及緊急出口LED告示牌均已修復完畢。副球場除電梯故障不及修復，現場將張貼公告無法提供使用。屋頂薄膜部分施工恐影響賽事進行與觀眾安全，預計8月4日開始進行修復。