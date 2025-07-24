台福衛八號首顆衛星八月底運美　拚十月升空

台灣首個自製光學遙測衛星星系“福衛八號”的第1顆衛星，24日宣布全功能測試完成。（照片：府方提供） 中評社台北7月24日電／台灣首個自製光學遙測衛星星系“福衛八號”的第1顆衛星（FS-8A），經歷一連串火箭與太空環境驗測，今天宣布全功能測試完成，代表衛星驗證完畢，可以準備發射。FS-8A在8月初運送前審查通過後，8月底即可運送至美國加州范登堡空軍基地，10月搭乘SpaceX獵鷹九號火箭Transporter 15航班發射升空。



根據《中央社》報導，太空中心（TASA）表示，福衛八號計劃是“第三期‘國家’太空科技發展長程計劃”所規劃執行的第1個先導型高解析度光學遙測衛星計劃。計劃發展6顆原始解析度1米、經TDI處理可達次米解析度，另發展2顆原始解析度次米的光學遙測衛星，今年起逐年發射，布建衛星於561公里的太陽同步軌道構成星系。



TASA主任吳宗信表示，福八計劃經歷疫情、構型改造等波折使得時程推遲，環境測試的過程中，問題也陸續浮現，有賴福八團隊耐心解決。相較福衛五號，福衛八號可達次米解析度，如能順利執行任務，代表台灣的太空科技再度提升。福衛八號完成星系布建後，可提供每日多次再訪能力與全球覆蓋的衛星影像，以滿足“國家安全”、災害防救等需求。



福衛八號計劃主持人劉小菁說明，在衛星運出廠房前，需通過火箭與太空環境測試，確認禁得起火箭發射過程與後續在太空運行時，真空與劇烈溫差等嚴苛考驗。這些環境測試主要包含電磁相容測試、振動測試、音震測試、熱真空測試、分離爆震測試等。完成各環境的測試後，計劃團隊透過全功能測試，確保衛星系統、次系統功能皆能正常運作。



TASA指出，測試範圍也包含FS-8A的科學酬載，成功大學團隊研發的“雙波段大氣瞬變影像儀（DIAT）與電子溫度密度儀（TeNeP）”可進行地面伽馬射線閃光（terrestrial gamma-ray flash,TGF） 的起源與觸發機制，及進行電離層觀測。

