台灣機械業出口　官方看好生產半導體機械

中評社台北7月24日電／在AI技術發展及台灣產業政策支持下，“財政部”今天指出，工業機器人及半導體相關領域衍生的商機看好，可望為台灣機械產業出口添新動能。另數據顯示，台灣的生產半導體等機械出口，近年加速由陸港轉向東協發展。



“財政部”今天發布“近年機械出口及在主要市場占有率概況”統計專題報告指出，一向為台灣機械出口主力的金屬加工工具機，近年受到日本與陸商分別在高、低階產品夾擊，加上管制對俄輸出、電動車崛起等影響，造成工具機外銷動能減弱。



有別於工具機外銷動能流失，“財政部”統計處表示，受惠於半導體科技產業鏈需求帶動，以及相關設備製造技術日漸精進，生產半導體等機械近年出口實績顯著增長，自2003至2022年間出口金額連續10年創高，2017年超越工具機，2022年突破50億美元，此期間占總機械出口比重由6.4% 升至17.8%，2024年更達20.5%。



“財政部”統計處指出，台灣生產半導體等機械外銷市場長期以陸港居首，2017年占比曾高達約5成6，但近2年驟降至3成以下；近年在“中國＋1”氛圍下，歐、美與東亞國家競相前往東協投資，推升東協占比逾2成居次，並以銷往新加坡為大宗；對歐、美均在1成以上，對歐又以荷蘭為主力。



另就各國機械出口品項觀察，中國、德國、美國機械產業發展相對多元，其中中、德均以造紙及印刷機械、具特殊功能機械、軸承及傳動軸等組件占機械出口比重較高，美國則聚焦在生產半導體等機械，占逾1成。



同時，“財政部”統計處指出，日本、韓國及台灣機械細項出口偏向集中，均以生產半導體等機械為核心，2024年日本及台灣占逾2成、尤為突出，台日2024年占比皆較2019年大幅增加約7個百分點，韓國維持14%左右。

