中評現場：台南災區很缺工　就怕颱風再來

台南市七股區下營里里長林秉達指當地僅有一對老夫妻會維修紅瓦厝屋頂，一堆人要修，根本做不來。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南7月25日電（記者 蔣繼平）丹娜絲颱風造成台南嚴重災情，有1萬多戶屋頂受損。台南市七股區下營里是近海的純樸小村落，370多戶紅瓦厝屋頂損害不一，大多蓋上帆布等待維修，但災區缺工、復原進度緩慢。台南市七股區下營里里長林秉達呼籲，真的很需要義工團，因為當地很多弱勢、老人家需要幫助，時間拖久，都會擔心之後颱風來，帆布蓋不蓋得住。



丹娜絲颱風7月6日從台灣西部登陸，對中南部的台南及嘉義造成嚴重影響。台南市就有1萬多戶屋頂受損，災民先以帆布覆蓋屋頂救急，修繕人力和材料嚴重不足，災後已過18天，重建之路迢迢。台南市七股區下營里16日甚至還發生一名60歲男子修屋頂摔死的悲劇，引起社會關注。



台南市七股區下營里里長林秉達表示，下營里有370幾戶，人數1100人，人口組成以60歲以上的老人家為主。自從發生修屋摔死憾事，林秉達看到住戶自己爬上去修理的，都會很擔心安全問題，“真的不是開玩笑的”。他說，不久前還有一名70幾歲爬上去弄龍眼樹，也是摔下來，仍在住院觀察。



“真的很缺工！”林秉達表示，下營里幾乎家家戶戶屋頂都有破損，程度大小而已，但是當地只剩一對老夫妻會修紅瓦屋頂，大家都要修，根本做不來，一間屋頂至少花一周以上，因為要整理破損的地方，再一片一片又疊又黏、做工複雜，不是這麼簡單，修復進度實在快不起來。



林秉達強調，災區真的很需要義工團，來幫忙協助修復的動作，小損害的部分也可以馬上處理。尤其弱勢家庭很需要義工團來協助修復，不然也沒有錢可以去做修復的工程。林秉達呼籲，希望政府可以積極投入，不要只剩民間團體單打獨鬥，與災民孤軍奮戰，“連蓋帆布也都是民意代表提供的資源”。



台南市七股區下營里24日下午大概可以看到3組施工團隊進行修復工程，其中一組還出動吊車維修透天厝頂樓。其中有一戶直接施作鐵皮屋頂，75坪的紅瓦厝，要價新台幣40萬到50萬元，施工人員說除了材料工錢，還包含清理廢棄物費用、拆除整理事前費用等，住戶無奈表示“都是一筆負擔”。