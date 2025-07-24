罷團凱道造勢大雨滂沱　高喊把藍委罷光光

罷團24日晚間在凱道前舉辦造勢晚會，各地罷團代表講話。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月24日電（記者 黃筱筠）726罷免投票，府前凱達格蘭大道24日與25日由罷團以及國民黨取得使用權，雙方舉行大型晚會。罷團搶先在24日舉辦晚會，但因颱風即將來襲，台北晚間下大雨，支持罷免的民眾仍繼續留在晚會現場並未離開，主辦單位現場宣布有10萬人。現場訴求31席藍委要罷得漂亮、罷光光。



聯電創辦人曹興誠主導的“反共護台聯盟”24日晚上在凱道舉辦“迎向成功 凱道晚會”，雖然雨勢不小，出席者穿著雨衣撐著雨傘，活動一開始人潮就已經擠滿會場。活動結束前，主持人現場宣布突破十萬人了。



這場罷團舉辦的“迎向成功”凱道晚會，舞台上寫著“罷免投同意，台灣需要你”，上場宣講者以罷團成員以及藝文人士等，並沒有民進黨“大咖”政治人物上台。但仍看到穿著民進黨公職人員背心的工作人員穿梭。



現場看到不少都是過去支持民進黨的長輩，也有年輕選民。



這場“迎向成功 凱道晚會”，除各地罷團外，導演王小棣、陳世杰、作家楊双子、影帝陳慕義、教師葉霸等人也出席宣講，表演卡司則有金曲獎“最佳單曲製作人”謝銘祐、滅火器等。



葉霸透過影片喊話花蓮人，“只有花蓮人可以投下同意罷免傅崐萁這票”，懇切呼籲還在外地的花蓮鄉親們，不論如何請排除萬難，726回到花蓮投下重要關鍵的“同意罷免傅崐萁”一票，光復花蓮、保住台灣。傅崐萁是首要，其他31席也要罷得漂亮、罷光光。