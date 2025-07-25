石破茂不下台　李世暉析自民黨內兩個可能

台灣日本研究院理事長、政治大學日本研究學位學程主任李世暉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月25日電（記者 鄭羿菲）針對日本首相石破茂表態留任，台灣日本研究院理事長、政治大學日本研究學位學程主任李世暉接受中評社訪問表示，石破茂內憂外患，美國並不特別支持，自民黨內麻生派逼宮，自民黨內目前有兩個方向在競爭，一是石破茂不願下台，只能尋求立憲民主黨合作，但後續恐造成自民黨分裂，二是以石破茂下台的“村山富市模式”，前提是國民民主黨是否願意合作。未來還需觀察日本前首相岸田文雄、前幹事長茂木敏充2大派閥如何表態。



石破茂23日下午與自民黨最高顧問麻生太郎、副總裁菅義偉以及前首相岸田文雄會談。會後受訪否認外傳他即將辭職的消息，並再次表明有意續任，理由是為了加速處理當前的政策課題，不能讓國政空轉。



李世暉為日本京都大學經濟學博士，現為台灣日本研究院理事長、政治大學國際事務學院專任教授兼日本研究學位學程主任，安倍晉三研究中心主任，研究專長包括日本經濟安全、日本科技產業。



李世暉接受中評社訪問表示，自民黨執政聯盟在此次參議員選舉失利，外部因素有一，內部因素有二。外部因素是日本對美關稅談判過程中，石破茂在國內選舉環境下，對美雖採取2019年日本已故前首相安倍晉三的“選後再談”策略，但差別在安倍晉三與特朗普有相當穩固的信賴關係，因此特朗普並未給予嚴厲批評，但石破茂顯然並未有信賴關係，特朗普一再在選舉期間嚴厲地給予日本非常大的壓力，日美談判在選前的不確定性，使得日本民眾對自民黨不抱信心。



李世暉說，內部因素一是石破茂採取“夫婦別姓（妻子不一定需要改夫姓）”等相對開放的政策，造成自民黨傳統保守派支持者流向其他保守的新政黨，如參政黨、保守黨。事實上保守黨內較具代表性的人物百田尚樹過去也與安倍晉三交好，由此可見石破茂上台後，並未處理好支持安倍晉三的傳統保守派選民與相關勢力。二是石破茂沒辦法處理民眾關心的物價通膨問題，過去1年米價飛漲，造成日本民眾怨聲載道。

