方一峰：因大罷免遮遮掩掩　罔顧台南災民

國民黨籍台南市議員方一峰。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南7月25日電（記者 蔣繼平）丹娜絲颱風重創台南，災民家園重建路迢迢。中國國民黨籍台南市議員方一峰接受中評社訪問表示，這次風災過後數日才被外界知道台南偏鄉災情如此嚴重，讓外界質疑市府的救災速度，但他觀察如同年初的楠西地震，怕影響過年觀光新聞不怎麼報，這次也有大罷免因素在，怕執政不力。他批這次連捐款也是少之又少，天然災害為何要遮遮掩掩，民進黨執政太久問題真的越來越多。



方一峰，台南人，國民黨籍台南市議員，選區為第二選區（北門、學甲、將軍、七股、佳里、西港區）。經歷為七股鄉公所村幹事、西港慶安宮總幹事、台南市關懷協會理事長等。



選區位於台南沿海地區屬重災區的方一峰表示，颱風丹娜絲重創台南，近萬戶屋頂被吹掀，一開始斷水斷電、訊號網路都沒有，如同孤島，市府的危機處理完全不及格，風災嚴重，但連前進指揮所都不設，放任鄉親自生自滅好幾天，風災後滿目瘡痍，看了有夠痛心、難過。



方一峰表示，颱風過了好幾天電跟訊號都沒有來，可見大型發電機、行動通訊車都不夠，甚至災民最需要拿去蓋屋頂的帆布，還有清理家園裝廢棄物的太空包，都很缺，都沒有人幫忙。沿海災區老年人口比例很高，怎麼搬？怎麼爬？現在屋頂缺工的問題很嚴重，還有因為著急找人蓋鐵皮導致被詐騙。



台南風災已第18天，不分藍綠民代仍在對外呼籲各界捐款，協助重建家園。截至23日，台南市社會局社會救助金專戶“丹娜絲颱風災害捐款”累計捐款金額已達新台幣6736萬元。



方一峰表示，連他23日一問市府募款多少，竟然只有新台幣6736萬元，他認為這實在大有問題。災區是有錢的民眾可以馬上找人來維修、修復，但是要問沒錢的人該怎麼辦？屋頂都飛走了，搭個鐵皮最少也要20萬起跳，補助5萬到10萬元都是杯水車薪，沒有錢的要怎麼去修復？

