蕭旭岑：大罷免若成功　兩岸恐失控

馬英九基金會執行長蕭旭岑接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月25日電（記者 張嘉文）由綠營發動的大罷免將在26日投票，馬英九基金會執行長蕭旭岑向中評社表示，如果大罷免結果真如民進黨意，不論是罷免掉藍委10席以上，8月後利用補選前空窗期成為短暫多數，或者後續補選也得逞，真正成為“國會”多數，綠營都很有可能會提出修法，把所謂的“賴17條”全部落實，或者修改兩岸人民關係中有關交流的規範。



蕭旭岑強調，到時候就連美國也未必能好好管控賴清德，兩岸形勢可能會失控，會被推向戰爭險境，就是讓人最憂心的結果。



目前“立法院”113席“立委”中，國民黨取得52席、民進黨有51席、民眾黨有8席、無黨籍2席（加入國民黨團運作）。7月26日將進行24席藍委和新竹市長高虹安的罷免選舉，第二波罷免選舉也將在8月23日舉行，另有7件藍委罷免案，將在當天和“重啟核三公投”一同進行投票。加總共有31席藍委遭到罷免。



蕭旭岑接受中評社訪問時對此表示，台灣社會已因這次的大罷免被撕裂非常嚴重，民進黨與所謂的罷免團體採行的“一刀切”政治手段讓立場不同的民眾日益對立。若民進黨利用罷免制度的鬥爭達成政治目的，不僅將去年1月13日的選舉結果逆轉，更將開啟“仇恨政治”的惡性循環。



蕭旭岑認為，以後就會變成，只要我不喜歡你，或沒拿到多數，就發動罷免，成為台灣政壇新常態，對未來任何政黨執政都是災難。



談及大罷免可能造成的兩岸風險，蕭旭岑指出，若綠營掌握多數，讓“賴17條”全面實施，極可能導致兩岸互信完全崩解，讓本已緊張的台海局勢進一步惡化，到時候就連美國也未必能好好管控賴清德，兩岸局勢會被推向失控，甚至是戰爭邊緣。