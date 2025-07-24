罷團喊10萬人　整場點名黃國昌、傅崐萁

罷團24日凱道晚會喊超過10萬人。（照片：罷團志工提供） 中評社台北7月24日電（記者 黃筱筠）罷團24日晚間在台北市府前凱達格蘭大道舉行“迎向成功”造勢晚會，最後神秘嘉賓是民進黨不分區“立委”沈伯洋，他日前因為母喪未出席公開活動，今天講到與母親最後一餐是吃薯條時哽咽，底下支持者也忍不住拭淚。



因為颱風即將來襲，24日晚會雨勢時大時小，支持者一下撐傘，一下又收傘，但支持罷免者並沒有離開，群眾甚至超過圓環景福門。主辦單位最後喊出現場有10萬人。



罷團強調“為愛罷免”但歌手張銘祐唱完歌之後，也跟群眾一起高喊“黃國昌臭俗拉”、“傅崐萁壞東西”等語，現場民眾氣氛很嗨。除了沈伯洋，罷團發起人曹興誠也壓軸出席。



知名導演王小棣現身，她提到，看著站在雨裡的大家，為什麼今天可以在這裡因為我們是民主“國家”，真心感謝所有志工，你們才是“國家”主人。很多人說為什麼不等四年，如果有人在家顧嬰兒不給乾淨衣服、不給水，你會給他四年嗎？



她說，台灣就是嬰兒，經過族群認同的痛苦、戰爭傷痕，慢慢走到今天是值得引以為傲的“國家”，沒有人喜歡打仗，誰喜歡打仗，但是要讓“中華民國”的“民族”引以為傲，謝謝志工、謝謝每一位今天站在雨裡的大家。



王小棣的父親是前陸軍上將王昇，曾是蔣經國親信，權傾一時。



因為現場都沒有大咖政治人物出席，樂團滅火器演唱時，現場氣氛最嗨，大家都一起跟著搖擺，有如搖滾演唱會。