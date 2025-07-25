中評關注：罷團與民進黨保持曖昧的距離

罷團24日在凱道舉行大型造勢晚會，民進黨除了不分區 “立委”沈伯洋，未見其它大咖。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月25日電（記者 黃筱筠）罷免團體24日晚在台北市府前凱達格蘭大道舉行726投票前的大場造勢晚會，並無民進黨“大咖”政治人物上台致詞，全部發言都是罷團代表，民進黨刻意與罷團抱持距離，不讓罷免成為民進黨主導。但整個造勢晚會籌備幾乎是民進黨完成，“搭好舞台讓罷團上台”，要說沒有民進黨在背後幫忙出錢出力，罷團要撐到現在也不可能。但兩者依舊會保持曖昧的距離，一直到投票完。



24日凱道前的罷免晚會，沒有民進黨大咖上台，衹有從罷免連署一開始就參與民團的不分區“立委”沈伯洋擔任神祕嘉賓。且粉紅色系的主舞台與民進黨慣用的綠色有明顯區隔。不過現場還是看到不少穿著民進黨縣市議員背心的黨工，負責動員支持前來參加晚會。連演出都是民進黨“御用”的滅火器樂團，與民進黨場子相似度非常高。



造勢現場下起大雨，主辦單位最後喊出10萬人，現場看到有些較年輕支持者、青天白日旗，與過去民進黨造勢晚會比較不一樣。



之前有媒體在罷團記者會上詢問，有沒有對罷免成績設下底線，若罷免成績不佳，是否民進黨主席或是秘書長應該要負責下台，卻被罷團嗆難道民團沒有自主性。這一方面強調民進黨非罷免主導方，一方面也在強調若罷免失敗，民進黨內不用有人負責下台，民團負責就可以。



但現實是不管罷免結果如何，都直接影響民進黨。若民進黨過半席次，未來將主導立法，賴清德可以完全執政：若沒有過半席次，大罷免大失敗，賴清德在黨內的威望可能受到質疑，接著影響是2026縣市長提名。但對罷免民團來說並沒有直接影響。



就像2014年3月18日至4月10日期間的太陽花學運一樣，當時衝進議場是一群年輕人，有的還是學生，但當時若不是民進黨當後盾，幫忙排除警力介入，透過多次朝野協商，不讓當時“立法院長”王金平動用警察權。加上從外面運來諸多物資，這些守在議場太陽花學生，能在議場內撐過近1個月嗎？許多當時學運領袖後來也都加入民進黨，最著名就是現任“國安會”副秘書長林飛帆。



這場號稱由民團發起的大罷免活動，最後不論成功與否，未來罷團與民進黨都將出現競合關係。