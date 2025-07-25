蔡表態726會去投票　郭正亮爆玄機

蔡英文23日在臉書發文表態，將會去投票。（照片：蔡英文臉書） 中評社台北7月25日電／大罷免7月26日投票，蔡英文23日在臉書發文表態，將會去投票，但是並未說明支持大罷免。前“立委”郭正亮24日在政論節目認為，蔡英文這篇貼文未被英系大量轉傳，就知道她是不得不做這樣的表態，避免秋後算帳、究責到英系。



郭正亮24日在政論節目《新聞大白話》表示，蔡英文比較會精算，她是7月23日表態，26日就要投票了。她的留言是肯定公民團體，她也沒有講大罷免大成功，蔡英文說她會去投票，但能確定她是投同意嗎？她有說要投同意罷免嗎？並沒有，她只說她會投票。英系是很大的力量，但有看到蔡英文臉書被英系大量轉傳嗎？也沒有。



郭正亮指出，國民黨桃園市議員凌濤講得很對，“你懂的”，看蔡英文政治論述的腔調，還有坐姿，以及選的時間點，就知道她是不得不做這樣的表態，避免秋後算帳、究責到英系，說你們都沒有在動，這個太明顯了。



資深媒體人謝寒冰則認為，蔡英文跟高雄市長陳其邁會出來，都是賴清德他們去拜託英系，叫他們要有一點表現，展現黨內一個團結的氣勢、氛圍，所以蔡英文跟陳其邁非常配合的做了。等到蔡英文發文，陳其邁才跟著發文。蔡英文從頭到尾只是叫大家去投票，沒講罷免。搞不好蔡英文跟陳其邁的稿子是同一個人寫的，因為語意、語氣都很像，所以這只是配合演出而已。