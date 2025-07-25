吳東亮：兩岸四地論壇在澳門舉行已開始組團

工商協進會理事長吳東亮在會員大會致詞。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月25日電（記者 鄭羿菲）726大罷免即將投票，綠營掀起“百工百業挺罷免”宣傳，不少企業老闆紛紛表態。工商協進會理事長、台新新光金控董事長吳東亮25日並未正面表態，他表示，不管結果如何都要接受，重要的是選舉後，都要回歸正常生活。



吳東亮在工商協進會會員大會致詞時表示，去年在台北舉辦“第10屆海峽兩岸暨港澳經貿論壇”，獲得各界肯定。今年的兩岸四地論壇將在澳門舉行，我們已開始組團作業。



“海峽兩岸暨港澳經貿論壇”簡稱兩岸四地論壇，由工商協進會主辦，輪流在台灣、大陸、香港、澳門舉行。



吳東亮說，協進會過去一年陸續與日本東北經濟聯合會、新加坡製造商總會、印尼企業家協會及匈牙利企業家聯合會簽署四項合作備忘錄（MOU），並籌組經貿訪問團，前往日本、印尼、澳洲等地考察投資環境，同時參與亞洲企業⾼峰會（ABS）、亞太商總總會（CACCI）及國際商會（ICC）等國際重要⼯商組織的年度會議，積極掌握全球經濟脈動。



吳東亮指出，協進會今年上半年組團前往日本東京、大阪、名古屋交流訪問，深化與國際工商團體的互動，也前往菲律賓參加ABS會議，並有機會見到菲律賓總統馬可仕，進一步提升本會在國際政策與產業對話中的能見度與影響力。

