火力全開！盧秀燕轟卓榮泰是宵小之輩

台中市長盧秀燕原定與藍委廖偉翔掃街拚反罷免，但國民黨團臨時發出甲級動員，廖偉翔無法掃街。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月25日電（記者 方敬為）距離大罷免726投開票不到一天，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天上午原定與國民黨籍“立委”廖偉翔掃街拚反罷免，但國民黨“立院”黨團臨時發出甲級動員，廖無法掃街。盧秀燕受訪表示，傳出民進黨“立院”黨團總召柯建銘要趁藍委忙著反罷免之際，推翻之前通過的法案，因此藍委只能趕往應對，她痛批綠營只會偷襲騷擾，更罕見動怒直批“行政院長”卓榮泰是“宵小之輩”，火力全開。



盧秀燕請假力拚反罷免，25日上午原訂與廖偉翔車隊掃街，但最終衹有盧秀燕單獨現身，她行前向媒體表示，大家可能覺得奇怪廖偉翔去哪裡？今天是反罷免最後一天，應該做最後衝刺，但聽說柯建銘要出怪招，要在藍委忙著反罷免之際，在“立法院”偷渡大法官的人事，還很可能偷襲還假於民、普發現金、加重兒虐致死刑責等法案通通要翻案！在野黨委員為了不希望柯做手腳，全部一早趕到“立法院”應對。



盧秀燕表示，她也要廖偉翔堅守在“立法院”，為民眾發聲，她代替掃街，繼續在台中宣傳反罷免。民進黨現在搞得天下大亂，不斷騷擾在野黨，這是反民主的行為，她要呼籲全民726要站出來告訴賴清德、卓榮泰、柯建銘，還有很多事情要做，請專心執政，不要再把台灣搞得天下大亂、民不聊生！

