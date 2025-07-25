郭智輝：台美關稅談到多少　8月1日應可定

台“經濟部長”郭智輝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月25日電（記者 鄭羿菲）美國22日宣布日本產品關稅降至15%，日本將開放汽車、稻米等市場外，還承諾投資美5500億美元。台經濟部長郭智輝25日表示，台灣關稅談到多少，應該8月1日可以確定。日本從25%關稅降低到15%的關稅過程中，提出對美投資5500億美元，這代表是一個信號。



郭智輝說，全世界大概8成的國家在8月1日就會確定對等關稅。但美國也講過，即便對公布的對等關稅不滿，還是可以繼續談。經濟部未來會透過三種方式，讓台灣中小企業能降低2成成本，保持其價格競爭力。



特朗普在4月暫停大部分的對等關稅，改課以10%的基準稅率，而對等關稅將於8月1日恢復課徵。



工商協進會25日上午召開第26屆第4次會員大會，蕭美琴、經濟部長郭智輝、工商協進會理事長、台新新光金控董事長吳東亮等人出席。



郭智輝在專題報告上表示，台灣各產業界擔心的除了關稅問題，還有匯率、電價的問題。匯率從今年1月20日新台幣對1美元是32.808元，到7月2日升值到28.828元，匯率升這麼快有幾個原因，一、預期心理，上半年出口業務不錯，外貿企業有很多美金，因此認為新台幣一定會升值。二、市場禿鷹進來。

