最壞情況已過　台經院上修全年GDP成長破3

製造業、服務業、營建業三大產業營業氣候測驗點，6月終止下跌態勢。（台經院提供） 中評社台北7月25日電／特朗普關稅新政對經濟不確定性的衝擊，台灣經濟研究院景氣預測中心25日表示，下修今年民間消費、但上修外需和民間投資，預期全年經濟成長將呈“前高後低”格局，全年經濟成長率（GDP）為3.02%，較4月預測上修0.11個百分點，有望保3。



台經院25日發布的7月分廠商景氣動向調查報告。



對於內需，台經院說明，房市交易量持續低迷，上半年新車掛牌數也呈雙位數下滑態勢，顯示內需動能明顯趨緩。所幸近期金融市場有所回溫，有助於穩定部分消費信心，預估全年民間消費成長率為1.67%，下修0.30個百分點。物價方面，台經院估2025年消費者物價上漲率（CPI）為1.77%，下修0.18個百分點。



“特朗普關稅的衝擊，最壞情況已經過去”！台經院表示，調查結果可以看出廠商對未來景氣“沒有看的更壞”。從4月特朗普對等關稅宣布後就開始下滑的製造業營業氣候測驗點，6月製造業營業氣候測驗點為85.88點，較5月僅微幅減少0.04點。因變動幅度有限，研判製造業對景氣看法與上月相比維持不變，主要是超過半數的廠商看這個月和未來半年景氣都是持平。

