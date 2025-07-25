高雄茄萣淹水　水利局：抽水站完工後可減緩

高雄市茄萣區等部分沿海低窪地區適逢年度大潮淹水多日。（照片：高雄市水利局提供） 中評社高雄7月25日電／高雄市茄萣區等部分沿海低窪地區適逢年度大潮，多日飽受淹水苦，高雄市政府水利局25日表示，針對茄萣低窪地區有防水閘門、抽水站工程進行中，完工後可減緩大潮期間海水倒灌情形。



根據《中央社》報導，大潮影響從22日到27日，茄萣、高雄旗津區等部分沿海低窪地區受影響積淹水，茄萣居民表示，已淹水4、5天，近年越淹越高，首次看到水位那麼高，不少家電、用品泡水裡，希望政府想辦法改善。



高雄市水利局今天透過訊息說，近年逐步推動相關改善作業，針對茄萣路1段（港東街到港口路）等低窪易淹區域，有2項排水改善工程正在進行，包括設抽水機、防水閘門及相關設施，完工後可減緩大潮期間海水倒灌情形。



高雄市水利局表示，目前茄萣地區遇滿潮積淹水，主要是地勢低窪及海水回流，這狀況在天文大潮期間更顯著，也凸顯氣候變遷下，沿海地區排水與防潮系統面臨的挑戰。



在地大定里長薛金成希望做防水閘門，部分地方人士也建議於茄萣大排出口設防潮閘門與抽水站，高雄市水利局說，已委託顧問公司規劃、評估多項方案，目前已進入期末報告階段，預計8月辦地方說明會，後續會據以爭取“中央政府”經費。



高雄市水利局說，各項水利工程完工前，現階段受限既有設施條件，短期內應變措施確實有限，將持續關注潮汐變化與現地積水狀況，針對必要時機檢討相關機制，加速推動後續工程，儘早改善茄萣長期受潮汐影響而積水狀況。