台官方塑造高雄亞灣成AI重鎮

鴻海打造城市級生成式AI服務平台“CityGPT”示意圖。（照片：台“經濟部”產發署提供） 中評社台北7月25日電／台灣ICT產業長期以北部為發展重鎮，為落實賴清德“均衡台灣”政策，台“經濟部”積極推動亞灣2.0方案，帶動ICT產業落腳高雄亞灣設立AI研發訓練中心。去年成功吸引鴻海、和碩、友達、晉泰等ICT大廠落地，預計3年內以大帶小偕同91家生態系夥伴在地研發，促成在地投資達77.5億元，帶動智慧科技海外輸出產值35.2億元，另亦促成產業投入培訓6125位AI相關科技人才，創造新增就業機會298人。整體不僅帶動AI產業落地，更為地方產業升級轉型奠定人才、技術與商業實證等三大基礎，實現南北產業結構逐步均衡發展。



台“經濟部”產發署表示，鴻海過往以硬體代工生產為主，近期欲發展軟體加值AI應用創造市場出海口。為此，鴻海3年內投資60億元於高雄亞灣設立AI算力中心與軟體研發中心，與NVIDIA及高師大合作培訓360位AI人才，並與高市府合作打造城市級生成式AI服務平台“CityGPT”，運用高市與客運業者電動公車路線，結合AI Agent服務可跨系統匯整城市影像、感測器與異常資訊，透過CityGPT結合SOP協助提供執行建議，提升排除異常事件、大型活動人潮等決策速度至少60%，目前已與墨西哥Sonora州政府簽署合作備忘錄(MoU)，預計3年內海外輸出墨西哥及東南亞等國，並創造產值達9億元。



產發署說，和碩為擴大在台研發量能，預計3年內投資7億元在亞灣成立在台第二研發中心，與高雄科技大學合作培訓400位AI相關人才，瞄準南部傳產導入AI需求市場，研發5G、自動化相關科技應用。與當得科技合作針對金屬元件光學檢測痛點(立體反光，瑕疵檢出率低)，運用生成式AI大量生成瑕疵圖面，回饋成為自動光學檢測(AOI)訓練素材，提高AOI訓練速度80%，瑕疵檢出率提高至99%。另在5G專網解決方案拓銷方面，今年4月也攜手印尼電信商Telkomsel於巴淡島落成5G智慧工廠，預計海外輸出商機可達10.4億元。



產發署表示，友達以維繫面板技術優勢為核心，延伸發展軟硬整合智慧應用解決方案，進攻新南向市場，以高雄亞灣作為輸出海外市場的研發維運服務中心據點，未來將透過集團內訓、邀請業界專家(如輝達、港務公司、喬泰、智崴等)講座分享，及與南部在地大專院校合作專班，培訓365位AI人才。其中在智慧醫療應用方面，將針對中醫診療依賴經驗、人工紀錄難數位化的痛點，攜手馬光中醫研發AI舌象特徵還原與脈波參考，輔助醫師即時儲存資料，減少主觀誤差並加速診斷，每位病患平均看診時間縮短25%，解決方案將持續輸出越南、泰國、日本等地，帶動海外產值9億元。



產發署說，晉泰以高雄鴻明碼頭作為示範場域，攜手國際大廠思科(Cisco)，預計2年投資5億元於亞灣設立“AIoT生態系發展基地暨研發中心”，目標將高雄港打造成AIOT智慧港示範基地，透過數位孿生技術實現港務營運智慧化，包含能耗使用最佳化、資安防護與應用AI視覺辨識提升整體港區運作的流暢性及安全性。同時將培育5000名AIoT人才、協助1500人取得Cisco專業證照，並引進思科海外資源拓展國際視野，打造高雄成為亞太智慧產業與資安樞紐，並將智慧科技解決方案輸出到美國、日本、東南亞等國，帶動海外輸出產值達6億元。



產發署指出，在國際級ICT業者引領下，高雄亞灣具備AI算力基礎能量，逐步發展為台灣AI產業的核心引擎，成為推動“人工智慧之島”願景的重要支點。未來，“經濟部”將持續運用政策工具引導AI企業進駐，深化技術驗證與跨域應用，塑造高雄亞灣成為AI新重鎮，強化台灣在全球AI戰略中的關鍵地位。