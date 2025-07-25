網傳林錫耀疑喬檢察人事　台高檢今火速分案

前民進黨祕書長林錫耀。（中評社 資料照） 中評社台北7月25日電／網路社群23日轉載“dark論壇”流出疑似前民進黨祕書長林錫耀透過Telegram與台前“法務部長”蔡清祥、時任“國安會”諮詢委員陳俊麟討論檢察高層人事的對話紀錄。台“法務部”24日請台灣高等檢察署進行瞭解。台灣“高檢署”25日已分“調字案”，指派主任檢察官進行瞭解。



現年64歲的林錫耀為蘇貞昌嫡系大將，於民進黨內具“蘇系”及“新潮流系”雙重身份，曾任“行政院副院長”、民進黨秘書長。蘇貞昌擔任台北縣長時，林錫耀曾任副縣長。



林錫耀24日發出聲明表示，該篇內容以拼湊、偽造部分對話內容形式，炮製不實資訊，並精準藉他出境期間不易即時回應、澄清之時機，傳散相關虛假敘事操作輿論，意圖干擾即將進行之民主投票活動。他已委託律師檢證相關資訊，逕向治安單位進行告訴，全力訴追不法。



林錫耀指出，台灣是自由民主之國度，任何駭侵、偽造他人個人資訊，甚而透過不實資訊干擾民主社會健全運作，都是法律不允許的犯罪行為，本人除逕報請治安單位追查，並籲請各界共同拒絕不法，不傳播相關不實資訊，以遏制類似罪行。



根據《中時新聞網》報導，Threads近日轉載“dark論壇”林錫耀的檔案，至少有9個檔名，包括“法務部政務次長”徐錫祥、台北地檢署檢察長王俊力、廉政署副署長林炤宏、“調查局”官員邱享坤等人。



其中，2021年10月21日林錫耀、陳俊麟傳訊時提到“有關“調查局長”的事麻煩有空來電”、“文燦答應要去說服他”、“初步回報，文燦已經和他約好明天見面，聽口氣應該很樂觀。”2021年11月4日，陳俊麟傳訊“錫耀，忘了跟你說，王（指時任桃檢檢察長王俊力）的人事都OK了。老闆昨天跟蘇（指時任“行政院長”蘇貞昌）說了，蘇今天就面見王了。我已經請蔡（指時任“法務部長”蔡清祥）啟動人事作業。下周安排老闆見他。”



王俊力當時是桃園地檢署檢察長，2021年11月15日上任“調查局長”，目前王是北檢檢察長。