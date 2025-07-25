老柯否決賴提名2大法官　游盈隆：耐人尋味

民進黨團總召柯建銘等綠委否決2位大法官，游盈隆說，是耐人尋味的價值選擇。（照片：游盈隆臉書） 中評社台北7月25日電／“立法院”會25日進行“司法院”大法官人事同意權案，記名投票表決，未料7位被提名人全遭否決。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆25日在臉書發文表示，7位被賴清德提名人選無一倖免，而台灣“憲政”僵局依然無解。不過此次民進黨“立院”黨團，也沒有完全照府方的意思投票，從詹鎮榮、陳慈陽的票數就可看出。游盈隆也指出，“國會”自主高於賴清德意志，“真是一個耐人尋味的價值選擇”。



根據開票結果，民進黨團針對“司法院長”被提名人蔡秋明、副院長蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩5名大法官一致採同意，但詹鎮榮、陳慈陽則是開放黨團成員自由投票。民進黨團總召柯建銘對詹鎮榮、陳慈陽皆投下不同意票。



游盈隆表示，據可靠消息指出，原本國民黨與在野黨都傾向“過1斬6”，但兩黨內部對究竟要讓哪一個人過，則各自意見分歧，究竟是要選蕭文生或詹鎮榮，僵持不下，“在這種情況，加上時間壓力，最後乾脆全砍，連演都不演了。”



游盈隆說，自己在22日時曾表態，“過1斬6”是最可能的結果，自己主要的意思是，短期內，在野黨不會讓“憲法法庭”恢復正常運作，但至少通過一個，可以留下“相罵本”，事實也證明兩黨過程中的確有那樣的念頭。游盈隆認為，如今大法官被提名人7個全砍，顯示藍白領導人鬥志高昂，在大罷免前夕，仍無懼“毀憲亂政”大帽子，硬幹倒底。



游盈隆指出，“值得注意的是，民進黨‘立院′黨團這次也沒有完全照府方的意思投票”，從陳慈陽、詹鎮榮各僅獲26票支持，就可以一目了然。賴清德的面子，在民進黨“立院”黨團成員眼中，原來並沒那麼重要，“國會”自主高於賴清德意志，“真是一個耐人尋味的價值選擇。”