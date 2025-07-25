深綠學者不挺大罷免　陳昭姿：還是有人清醒

台大法律系特聘教授顏厥安。（中評社 資料照） 中評社台北7月25日電／大罷免26日投票，台灣大學法律系特聘教授顏厥安25日撰文明確表態“不挺大罷免”，表示大罷免有礙於內憂病灶改革，終究會反噬“國安”。而被他點名為“好立委”的陳昭姿也在臉書回應，“人間終究還是有人是清醒的”，認為顏厥安說真話，令人欽佩。



現年64歲，具德國慕尼黑大學法學博士學位的顏厥安25日在《風傳媒》以“欲哭欲笑據在伊—一個深綠學者不贊成大罷免的反思”，撰文表態。明確指這個“罷免權”的行使，已經有點類似《德國基本法》第十八條所稱的“基本權濫用”，而該條文正是對威瑪共和失敗的反省與警覺，也列為“防衛性民主”體制的一環。顏厥安指出，當然，這裡面提到的可能被濫用的基本權，沒有包括“罷免權”，也許許多民主憲政國家制憲時，根本沒想到會出現台灣這種大罷免。



顏厥安說，朝野仍有不少好“立委”，並點名民眾黨“立委”陳昭姿，表示她主張立即公布完整關稅衝擊評估，並定期向“立法院”與社會說明談判進度；又如國民黨“立委”牛煦庭，主持“行政區劃立法技術”公聽會，行內人都知道這是個吃力不討好的制度改革議題，但卻頗受好評。顏厥安也反問“但為什麼綠藍白三黨，在許多重要改革議題上，沒有任何合作的空間呢？”



至於台海危機與威脅，顏厥安認為，中國大陸對台灣是威脅，確實會造成台灣內部焦慮，“在這種現實條件下，‘國家元首′、行政權領導人，理應努力擴大團結因應挑戰，怎會搞成大對抗大分裂，放手讓‘狂想派’來引導主旋律？”



顏厥安說明，這樣搞大罷免大對抗，一點都改變不了“國安”危機處境，卻大大有礙於內憂病灶改革，並示警“後者，終究會反噬‘國安′，這點，現在正在加速發生中”。



最後，顏厥安承認，要在這個根本“憑空”製造出來的大罷免假議題上，跟許多朋友站在相反立場，自己心裡十分不好受，不過他還是堅持台灣自由主義者先驅殷海光的名言：“是什麼，就說什麼”。

