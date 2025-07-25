高雄捷運成失速列車？逾半數站點房價跌了

2025上半年高雄捷運紅線各站房價漲跌。（照片：台灣房屋提供） 中評社高雄7月25日電／根據台灣房屋集團統計，高雄捷運紅線今年上半年全線各站點周邊房價，對比去年同期，25個站點中就有14站周邊房價全下跌，占比過半，其中還有3站房價從3字頭跌回2字頭。最熱門的台積電概念區房價也難逃價修命運，如“楠梓科技園區站”跌幅約2%。



根據統計，橋科生活圈沿線3站跌了2站，其中，“橋頭糖廠站”每坪單價從27.7萬元下修至20.3萬元，跌幅逾2成，為全線跌幅最深的重跌區！另外，夢時代商圈的“草衙站”、“前鎮高中站”及“凱旋站”，3站房價攜手從3字頭跌回2字頭！其中“草衙站”從32.9萬元跌至28.1萬元，跌幅約14.6%。



而最熱門的台積電概念區房價也難逃價修命運，沿線5站捷運宅，就有4站單價微幅下修1~5千元，如“楠梓科技園區站”跌幅約2%，平均單價從25.4萬元小幅下修至24.9萬。



台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，橋頭房市受惠橋科開發及台積電外溢效應，成為近年高雄房市焦點之一，不過主要新大樓供給，集中在捷運青埔站周邊的橋頭新市鎮，橋頭糖廠站及橋頭火車站，周邊住宅聚落仍以透天為主，大樓華廈屋齡多已30年以上，買盤多仰賴在地客群支撐，由於區段缺乏新案磁吸買氣及拉抬房價，漲勢本就有限，今年再受限貸令壓縮買氣，兩捷運商圈交易量對比去年，更從兩位數縮水至個位數，買氣大幅收斂，也影響房價鬆動明顯。



陳揚智表示，高雄今年房市景氣急凍，轉向買方市場，中古購屋族追價搶進的人變少了，期待屋主讓利再進場的人增多，部分置產族為求安全下莊，對價格不再堅持，選擇讓利轉手的比例亦有增加，尤其受惠台積電效應，投資買盤旺盛的楠梓及橋頭等地區，房價也較容易出現修正。



台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，前鎮高中與草衙等站，受惠亞灣區的外溢效應，吸引建商積極插旗推案，近年區域供給量增加明顯。去年因“嶼BAY HAUS”及“英倫亞灣”等新案逾百戶交屋助攻，最高成交單價更直衝4字頭，帶動區段房市價量齊揚，不過，隨著波段交屋潮退去，表現因而盤整。