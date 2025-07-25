陳其邁籲明投票　未回應選前之夜站台否

民進黨籍高雄市長陳其邁25日下午前往仁武區視察“十九灣滯洪池”工程進度。（中評社） 中評社高雄7月25日電（記者 蔣繼平）明日就是大罷免投票，民進黨籍高雄市長陳其邁25日再被問及選前之夜是否出席罷團活動站台？陳其邁表示，許多團體或各地有活動都是民主多元的一個表現，最重要的是明天整體的投票，這才是大家最關心的重點，並重申希望公民行使權力、大家都能踴躍投票。



陳其邁25日下午前往仁武區視察“十九灣滯洪池”工程進度，感謝軍方提供營區土地、“經濟部”水利署補助新台幣1.5億元經費，促工程順利推動，並勉勵施工團隊加緊趕工，提早發揮滯洪效益，有效紓解仁武地區淹水問題。



針對26日就是大罷免投票日有何看法，陳其邁表示，人民期待的是一個正常的“國會”，不僅代表人民能夠監督政府，更重要也能讓台灣更安全，人民不樂見財劃法修法完全沒有尊重地方政府意見，總預算也非理性刪除，25日7席大法官全部又被否決，讓整個憲政機關的運作癱瘓。



媒體追問25日就是選前之夜，晚間是否出現晚會活動站台？陳其邁表示，目前已進入緊鑼密鼓的階段，最重要的是在明天整體的投票，希望公民行使權力、大家都能踴躍投票。團體或各地都有不同類型活動，都是民主多元的一個表現，也都充分的尊重，但是明天的投票關乎台灣的未來，這才是大家最關心的重點。